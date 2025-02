Ilrestodelcarlino.it - Confindustria sui dazi : "Boomerang per gli Usa"

L’attacco frontale di Donald Trump all’Europa con l’innalzamento deirischia di generare pesanti ripercussioni sul sistema economico del Piceno. Al presidente diAscoli Simone Ferraioli abbiamo chiesto quale sarà l’impatto che l’aumento deipotrebbe avere sulle dinamiche commerciali delle aziende del Piceno: "Sicuramente alcuni settori saranno penalizzati più di altri, anche in base alla tipologia di produzione. Da un lato immagino una difficoltà immediata per tutte le aziende che devono scambiare semilavorati e materie prime e che si rivolgono prevalentemente ad altri operatori, come la meccanica e la chimica, mentre l’impatto per le aziende esportatrici di beni finiti, pensiamo alla moda o all’alimentare, dipenderà molto dal mercato. Non dimentichiamo che in questi settori siamo esportatori di beni di alta gamma e che chi ha il potere d’acquisto negli Usa non credo si lascerà condizionare più di tanto nell’acquisto dei nostri prodotti".