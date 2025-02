Ilrestodelcarlino.it - "Confermate le nostre perplessità. È un esempio di spreco di risorse"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Abbiamo sempre espresso forti riserve riguardo alla gestione e all’utilità di Ente Territorio Fiera, ritenendolo un costo superfluo per la comunità e undidipubbliche". E’ la reazione della Lega. "L’atto di citazione conferma lepreoccupazioni e dimostra come Ente Territorio Fiera abbia rappresentato un onere insostenibile per le casse pubbliche e ora a causa delle scelte di questa amministrazione anche una minaccia concreta alla realizzazione di opere e servizi essenziali per i cittadini - dice Luca Cardi - La precedente amministrazione aveva prudentemente scelto di accantonare i fondi necessari per far fronte ad una simile evenienza, poi "svincolati" dalla giunta del sindaco Accorsi, che forse credeva che una società pubblica potesse lasciare un buco da centinaia di migliaia di euro senza conseguenze".