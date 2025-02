Internews24.com - Conferenza stampa Inzaghi pre Napoli Inter: «Infortuni? Potremmo anche cambiare modulo! Ecco chi ho provato oggi come quinto». Poi chiosa sulla possibile squalifica per Lautaro

Leggi su Internews24.com

di Giuseppe Colicchiapre: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia dello scontro diretto in campionato contro i partenopeiLadi Simonealla vigilia di, sfida al vertice della classifica valevole per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Queste le parole del tecnico nerazzurro. Laavrà inizio alle ore 15:30, noi diNews24 la seguiremo live.GIUDICO IL PERCORSO DIFIN QUI? – «Si incontrano le prime due in classifica, bisogna fare i complimenti sia all’che alper il percorso fatto fin qui. Sarà una partita molto importante, non decisiva perché mancano 12 partite alla fine. Sappiamo tutti quanti l’importanza della gara, ci vorrà un’ottimaperché avremo di fronte un avversario di assoluto valore».