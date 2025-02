Bergamonews.it - Confai, agromeccanici a sostegno dell’agricoltura professionale

“Oltre a favorire la transizione verso un ‘agricoltura più efficiente e sostenibile, come già abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenti occasioni, le imprese agromeccaniche stanno offrendo al settore primario un contributo sempre più evidente in termini di specializzazione della funzione agricola”: Leonardo Bolis, presidente diBergamo eLombardia, ha sintetizzato in questi termini uno degli aspetti essenziali del ruolo attuale del contoterzismo agrario, peraltro sottolineato recentemente dal presidente di Cai Agromec, Gianni Dalla Bernardina, in un editoriale apparso sul sito istituzionale dell’associazione nazionale.Oggigiorno la costruzione di un settore primario forte e ad alta specializzazione trova una leva fondamentale nella disponibilità di servizi qualificati e ad alto contenuto tecnologico offerti daglialle aziende agricole.