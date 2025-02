Lanazione.it - Concorso per l’ammissione di 1.198 allievi alla Scuola ispettori

In Guardia di Finanza, per titoli ed esami, perdi 1.198marescialli al 97° corso presso lae sovrintendenti nell’anno accademico 2025/2026. I posti disponibili sono così ripartiti: 1.108 sono destinati al contingente ordinario, di cui 20 sono riservati ai candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 90 destinati al contingente di mare di cui. Possono partecipare ali cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano,data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (entro le 12 del 26 marzo 2025) compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età.