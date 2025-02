Lettera43.it - Concorso Maeci per 200 diplomati: bando, chi può partecipare, prove e domanda

Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto unpubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 200 lavoratori in ruoli non dirigenziali, a tempo pieno e indeterminato, che verranno inquadrati nell’area degli assistenti amministrativi, sia in Italia che all’estero. Chi può, lepreviste, quando e come fare: le cose da sapere.per 200: chi puòIldel ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.Perè necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanne penali ostative all’impiego pubblico; idoneità fisica allo specifico impiego; possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.