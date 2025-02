Quifinanza.it - Concorso allievi marescialli della Guardia di Finanza, 1.198 posti disponibili: le prove

Parte la corsa per entrare nelladi: pubblicato il bando per 1.198, un biglietto d’ingresso per chi sogna la divisa e vuole mettersi alla prova con una selezione serrata. La competizione è aperta ai cittadini italiani tra i 17 e i 26 anni, ma il tempo stringe: il termine per candidarsi scade il 26 marzo 2025. Chi rientrerà neiaccederà alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti, per il 97esimo corso dell’anno accademico 2025/2026.di, iIlperdi(qui il bando completo) apre le porte a 1.198 futuri finanzieri, ma non senza distinzioni:1.108nel contingente ordinario, con qualche priorità:20 riservati a chi padroneggia il bilinguismo italiano-tedesco, un plus richiesto nella regione Trentino-Alto Adige;8blindati per coniugi e figli di servitori dello Stato caduti in servizio.