Bresciatoday.it - Concesio: Festa di Carnevale

Leggi su Bresciatoday.it

Un grande assalto al palo della cuccagna, sfilate, balli di gruppo e musica: è ladidi, che porterà in strada il suo carico di colore e spensieratezza domenica 2 marzo. Si comincia alle 14,30 e l'appuntamento è nel piazzale del mercato, in località Pieve, per un.