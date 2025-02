Juventusnews24.com - Conceicao polemizza sull’arbitraggio di Bologna Milan: «In occasione di questo goal c’era fallo!». Poi lo sfogo sul suo futuro: le sue parole a DAZN

di Redazione JuventusNews24, allenatore del, ha parlato al termine della sfida contro il. Ecco le sue impressioni su un episodio da moviola e sul suoSérgioha parlato al termine di, partita che ha determinato il riavvicinamento dei felsinei alla Juve in chiave Champions League. Ecco le sue, pronunciate ai microfoni di.SUL GOL DI CASTRO – «Io dico che c’è undi mano clamoroso sul primo gol. Tutti gli episodi negativi per noi succede che sono decisivi per gli avversari. C’è da continuare a lavorare, vedere cose che abbiamo fatto bene. Anche se di calcio si parla poco, perché ci sono stati errori nostri e non solo. Questi piccoli episodi sono decisivi».LO– «Tutti i giorni si parla del mioe non è giusto, negli anni ho affrontato squadre italiane guidate da Sarri, da Pioli e ho vinto sempre, nonostante fossero squadre più forti.