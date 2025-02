Internews24.com - Conceicao, importanti novità sul futuro dell’ex Inter: esonero in vista dopo la partita con il Bologna?

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ile attuale allenatore del Milan è in bilicola sconfitta di ieri contro il: le ultimeUna sorprendente notizia è stata riportata dal quotidiano Tuttosport riguardo aldi Sergio, allenatore del Milan, in seguito alla sconfitta subita ieri sera contro il. Secondo le ultime informazioni, la dirigenza avrebbe deciso di mantenere il tecnico, noto anche per il suo passato come calciatore all’. Tuttavia, un ulteriore insuccesso nelladi domenica sera a San Siro contro la Lazio potrebbe causare un cambio radicale, segnando il secondodella stagionequello di Fonseca avvenuto a fine dicembre. Di seguito, le parole dell’allenatore ai microfoni di Dazn.LE PAROLE DI– «Tutti i giorni si parla del mioe non è giusto, negli anni ho affrontato squadre italiane guidate da Sarri, da Pioli e ho vinto sempre, nonostante fossero squadre più forti.