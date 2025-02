Ilnapolista.it - Conceiçao: «Ho bisogno di rispetto, vengo solo criticato. Se il Milan vorrà mandarmi via, lo accetterò»

Il tecnico Sergioha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta per 2-1 delcontro il Bologna. I rossoneri vedono il quarto posto sempre più lontano.: «Hodi. Se ilvia, lo»Le parole dell’allenatore rossonero riportate da Sky Sport, dove contesta il gol del pareggio del Bologna:«C’è un fallo di mano clamoroso anche se noi dobbiamo fare di più, tutti gli episodi negativi che abbiamo sono decisivi per il risultato, c’è da continuare a lavorare, vedere cosa abbiamo fatto bene, anche se di calcio si parla poco e questo non va bene, ci sono stati errori nostri e anche di un’altra squadra e questi piccoli episodi sono decisivi». Sulla gara ha dichiarato:«Io penso che sia stata una partita molto competitiva, il Bologna è una squadra da Champions.