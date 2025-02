Inter-news.it - Conceicao furioso: «Incredibile torto arbitrale per il Milan. Chiedo rispetto!»

Leggi su Inter-news.it

Sergiosi è scagliato contro le scelte arbitrali in Bologna-, in particolar modo in occasione del secondo gol dei rossoneri.IL COMMENTO – Sergioha parlato nella conferenza stampa seguente a Bologna-, match vinto dai rossoblù per 2-1. Il tecnico portoghese ha manifestato il suo nervosismo per quelle che reputa delle scelte arbitrali sbagliate a discapito dei rossoneri: «Penso che sia stata una partita molto buona quella contro il Bologna, eravamo ben preparati. Delle volte non vinciamo per colpa nostra, penso all’espulsione in Champions League, delle altre per ragioni legate alle scelte arbitrali. Il secondo gol nasce da una scelta sbagliata in merito alla squadra cui assegnare il fallo laterale: l’ho visto io, nessuno me l’ha raccontato. Vorrei capire a cosa serva il VAR, dato che il fatto che la palla fosse uscita era stato notato direttamente da me, lo si comprendeva dal campo».