Internews24.com - Conceicao furioso: «Futuro? Se serve me ne vado, ma negli altri club…». Poi sbotta così sull’arbitro

di RedazioneSergiodopo Bologna Milan, ecco la parole del tecnico rossonero, durissimo sul suoinvece per l’arbitraggioNel post partita di Bologna-Milan, match valevole per il recupero della nona giornata di Serie A e vinto dagli emiliani per 2-1, un furenteha parlato ai microfoni di DAZN. Queste alcune delle parole del tecnico rossonero, nonchè ex giocatore dell’Inter:DOPO BOLOGNA MILAN – «Gol di Castro? Io dico che c’è un fallo di mano clamoroso sul primo gol. Tutti gli episodi negativi per noi succede che sono decisivi per gli avversari. C’è da continuare a lavorare, vedere cose che abbiamo fatto bene. Anche se di calcio si parla poco, perché ci sono stati errori nostri e non solo. Questi piccoli episodi sono decisivi».– «Tutti i giorni si parla del mioe non è giusto,anni ho affrontato squadre italiane guidate da Sarri, da Pioli e ho vinto sempre, nonostante fossero squadre più forti.