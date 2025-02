Iodonna.it - Con un outfit del genere non può che essere una perfetta "Cavalli girl"

Milano Fashion Week, sfilata RobertoAutunno-Inverno 2025/2026. Tra gli ospiti più attesi nel front row, Annalisa si è assicurata i riflettori con un look audace emente in sintonia con lo spirito della maison. La cantante ha scelto un completo pitonato fucsia, tra sensualità e grinta, dimostrando ancora una volta il suo talento non solo sul palco, ma anche nella moda. MFW AI 2025/2026: tutte le star in front row guarda le foto Robertoe il richiamo alla lava di PompeiSotto la direzione creativa di Fausto Puglisi, la collezionedi questa stagione è un tributo a Pompei, al rosso della lava e alle atmosfere magnetiche della città sepolta dal Vesuvio.