Con ‘Restyle’ Giulia Penna porta il riuso su Real Time

Milano, 28 febbraio 2025 – Debutta domani pomeriggio alla conduzione tv. Comincia sabato 1 marzo dalle 17.10 su‘Restyle - Tutti gli stili che sei’, un programma in cinque puntate condotto proprio dall’artista romana, insieme a Marco De Lucia e Laura De Iuliis. La grande occasione per, lei si è fatta conoscere recentemente al grande pubblico con la partecipazione a ‘Tale e Quale Show’, che esperienza è stata? “E' stata una grandissima scuola, un’esperienza indimenticabile. La vorrei rifare ma non si può (ride, ndr). Lavoravamo tantissimo e l’impegno da parte di tutti era enorme. A ‘Tale e Quale Show’ ho vissuto un momento particolarmente emozionante: in questo programma ho avuto la possibilità di cantare una canzone di Alicia Keys che cantavo in via del Corso a Roma quando sono stata artista di strada.