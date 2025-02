Quotidiano.net - Compressore aria portatile: occasione Amazon, in sconto ad un super prezzo

Leggi su Quotidiano.net

Ideale per affrontare ogni tipo di emergenza, o per gonfiare al volo gomme e altri tipi di pneumatici, questod'è un affare oggi suche non puoi farti scappare. Ilin offerta è di soli 21,23 euro invece di 29,99, con spedizione Prime che assicura persino la consegna in giornata in alcune zone d'Italia. Acquista ora ilin offertad'in offerta: le caratteristiche Questoè dunque una soluzione pratica e veloce che nasce allo scopo di gonfiare i tuoi pneumatici in totale autonomia, ovunque tu sia. Dotato di un potente motore da 12V, è in grado di gonfiare un pneumatico standard in soli 3-5 minuti. Per funzionare, basta collegarlo alla presa accendisigari della tua auto, attaccare il tubo alla valvola della gomma e premere il pulsante di avvio.