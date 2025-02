Juventusnews24.com - Compleanno Koopmeiners e Milik: i due bianconeri spengono 27 e 31 candeline. Gli auguri speciali della Juventus

di RedazioneNews24: i due27 e 31. Gliper i calciatoriAttraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha voluto dedicare un messaggio diper Teune Arkadiusz, che oggirispettivamente 27 e 31.COMUNICATO – «Giornata di compleanni a tinte bianconere: Teune Arkadius, entrambi nati il 28 febbraio, compiono oggi rispettivamente 27 e 31 anni. Perè il primocon la: arrivato la scorsa estate a Torino, in questa annata il centrocampista olandese ha raccolto finora complessivamente 34 presenze con due reti e tre assist.invece non è ancora sceso in campo in questa stagione, alle prese con infortuni e una lunga riabilitazione: per l’attaccante polacco, che veste la maglia bianconera dall’agosto 2022, 75 presenze in carriera con la, con cui è andato a segno 17 volte.