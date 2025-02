Ilgiorno.it - Como, ruba un paio di occhiali da 400 euro in un negozio: fermato ed espulso per due anni dalla città

Leggi su Ilgiorno.it

, 28 febbraio 2025 – Con una velocissima mossa, si è impossessato di undidi marca del valore di quasi 400, esposti sugli scaffali di un grande magazzino che si affaccia su piazza Duomo, infilandoli nella tasca del giubbotto. Per poi oltrepassare la cassa senza pagare e uscire, ieri pomeriggio alle 16.30. L’uomo, un peruviano di 28è stato però notato da un inserviente che ha subito avvisato l’addetto alla sorveglianza. Il ladro è stato bloccato e la merce recuperata, e poi affidato agli agenti della Squadra Volante, che lo hanno portato in Questura. Sono così emersi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio collezionati nel corso del tempo, oltre a un obbligo di dimora a San Giuliano Milanese, e l’inottemperanza a un Ordine del Questore di Milano a lasciare il territorio.