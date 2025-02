Quifinanza.it - Commissioni bancarie non dovute: quando chiedere il rimborso?

Leggi su Quifinanza.it

Non tutte leapplicate dalla Banca sono legittime, alcune possono essere indebite o contrarie alla normativa vigente. Ecco come verificare il contratto,è possibileile qual è la procedura per farlo.una commissione bancaria è illegittima?Lesono oneri economici, cioè costi che le banche addebitano ai propri clienti per la fruizione di servizi finanziari quali la gestione del conto corrente, l’emissione di carte di credito, la concessione di fidi etc. Questi costi possono variare in base alla tipologia di servizio offerto e alle condizioni contrattuali stabilite tra la banca e il cliente.La disciplina dellesi trova nel Testo Unico Bancario (D. lgs. n.385 del 1993), che stabilisce le norme generali sull’attività bancaria e finanziaria.