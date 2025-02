Biccy.it - Commento transfobico su Nikita di Italia Shore: Spadino interviene

La partecipazione di parte del cast dia Stasera C’è Cattelan, per la consueta promozione dello show, ha suscitato alcune polemiche, alle quali i ragazzi hanno scelto di non dare peso. A unperò Samuele Bragelli, alias, ha voluto rispondere prendendo le difese di Nicole Bertoni, alias, concorrente apertamente transgender. Alvolgare eera un uomo” lasciato da un utente,gli ha risposto per le rime: “Credo non sia necessario scriverlo, no?“.Una risposta doverosa e il fatto che a dargliela sia stato uno dei protagonisti più amati del reality ha ancora più valore. Nella prima stagione abbiamo visto Axel, il primo concorrente apertamente gay, in quest’altra. Finalmente la comunità LGBT+ è stata sdoganata anche in show come questi.