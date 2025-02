Sport.quotidiano.net - Come sta Zeman? Il neurochirurgo: “Non parla, ma capisce tutto”

Roma, 28 febbraio 2025 – “fatica are, ma non è affranto. Si rende conto della sua condizione. Non sappiamo se tornerà are, ce lo dirà il tempo. Dipenderà da quanto il tessuto cerebrale è stato in sofferenza”. A riferire le condizioni di salute dell'ex allenatore della Roma e della Lazio, Zdenek– da ieri mattina ricoverato nella Stroke Unit al Gemelli di Roma – è il medico Alessandro Olivi, primario di Neurochirurgia nello stesso policlinico universitario. Il 77enne è stato colpito da una sospetta ischemia cerebrale, patologia di cuiha già sofferto in passato. “Al momento ha difficoltà nel linguaggio e nei movimenti dal lato destro del corpo”, aggiunge il primario. Il ct Baldini: “Mi spiace, ma ha fumato un tir di sigarette” Il primario: "Non sappiamo se tornerà are” Le condizioni cliniche del tecnico boemo I precedenti: dalle ischemie ai 4 bypass Cagliari's coach team Zdenekprior the serie A football match between Empoli and Cagliari at Carlo Castellani stadium in Empoli on 25 October 2014.