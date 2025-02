Panorama.it - Come sarà il Milan senza Champions League

un altro, oggi difficile da descrivere con certezza perché la verità è che la mancata qualificazione all’Europa che conta che si va delineando rappresenta una prima volta nell’era dei fondi a Casa. Non assoluta, visto che il primodi Elliott dovette aspettare per ritrovare sul campo l’ebbrezza di giocare lascontando anche un anno di bando imposto dalla Uefa per i problemi sorti nella gestione cinese, ma relativa al processo di crescita e consolidamento avviato nel 2018. Dall’autunno del 2021 in poi c’è sempre stato l’appuntamento più redditizio dal punto vista dei ricavi nell’agenda rossonera e prima Elliott e poi RedBird hanno sempre reinvestito gli introiti generati dalle qualificazioni sul mercato. Un business plan che ha consentito alle dirigenze che si sono alternate di poter godere sempre di un tesorettodipendere dalle cessioni di calciatori, tutto sotto la supervisione dei responsabili finanziari custodi della necessità di tenere il bilancio finale in equilibrio.