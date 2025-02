Quotidiano.net - Come pulire e organizzare frigorifero e freezer

Con l'arrivo della primavera, è il momento perfetto per dare una ventata di freschezza alla cucina, partendo proprio dale dal. Dopo i mesi invernali, in cui spesso si accumulano cibi dimenticati e prodotti non sempre ben organizzati,e riordinare il frigo aiuterà a migliorare la conservazione degli alimenti e a mantenere un ambiente più igienico. Svuotare per iniziare con ordine Per una pulizia efficace, il primo passo è svuotare completamente. L’operazione permetterà scovare ogni alimento dimenticato e controllare le scadenze dei prodotti, eliminando ciò che non è più buono. Dopo aver valutato cosa conservare, gli alimenti deperibili potranno essere temporaneamente riposti in una borsa frigo per evitare sbalzi termici. Pulizia profonda: igiene e freschezza Una volta svuotato il, è il momento dia fondo.