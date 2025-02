Screenworld.it - Com’è morta Michelle Trachtenberg? Il mistero della causa del decesso

Leggi su Screenworld.it

La notiziamorte improvvisa diha lasciato sgomenti fan e colleghi. L’attrice, celebre per i suoi ruoli in Gossip Girl e Buffy l’Ammazzavampiri, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a New York nella mattina del 26 febbraio 2025. Aveva solo 39 anni. La notizia è stata confermata dal suo rappresentante, che ha chiesto rispetto per la privacyfamiglia in questo momento difficile.Secondo quanto riportato da People, la polizia di New York è intervenuta su una chiamata d’emergenza al 911 alle 8 del mattino e hanno trovato laincosciente e non responsiva. I paramedici hanno constatato ilsul posto. Le autorità hanno dichiarato che non ci sono sospetti di criminalità e che le indagini sono ancora in corso.Tratchenberg in Gossip Girl, fonte: The CWL’Ufficio del Medico Legale di New York, come riportato da USA Today Entertainment, ha classificato lamorte come indeterminata, una definizione che viene usata quando non ci sono elementi sufficienti per determinare se ilsia stato accidentale, intenzionale o legato a cause naturali.