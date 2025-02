Liberoquotidiano.it - "Come lo vidi in ospedale, fu un trauma": Alberto Castagna, il doloroso ricordo della figlia Carolina | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

“Papà era il mio supereroe, tutte le figlie femmine lo dicono del loro papà, però il mio lo era di più":, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, ha ricordato papàa 20 anni dalla sua morte. "Mi ha colpito sapere che l'unica volta in cui l'hai visto senza i famosi baffi è stato quando lo hai visto in", le ha detto la conduttrice. E lei ha risposto: "Launo shock, un grandissimo, perché i baffi erano la sua caratteristica, tutti eravamo abituati a vederlo così. E ioche pensai: 'ma quello non è papà'. Però meglio con i baffi, decisamente" "L'ultimo regalo che ti ha fatto tuo papà è stato un cd di Beyoncè che ti ha dato il giorno prima di andarsene.mai proprio quel cd?", le ha chiesto ancora la Balivo. Eha spiegato: "Noi condividevamo la musica fra i tanti interessi e lui cercava di essere sempre alla moda.