Dilei.it - Come gestire la muta del coniglio

Leggi su Dilei.it

Ladelè una fase del tutto fisiologica, normale e necessaria. Avviene due volte l’anno, in autunno e primavera, e dura dalle due alle quattro settimane. Si tratta di un processo che questo animale mette in atto per prepararsi meglio al freddo dell’inverno e al caldo dell’estate. Non è un caso che avvenga nelle stagioni di transizione. Tuttavia, si tratta di un momento delicato, che va seguito con attenzione. Ci sono dei casi, infatti, in cui la perdita di pelo non è nella norma e nasconde, in realtà, delle condizioni di natura patologica. Niente paura, però, ci sono dei segnali che possono lanciare dei campanelli d’allarme e, con l’aiuto del veterinario di fiducia, si può intervenire in tempo.capire se ilsta facendo laPer comprendere se si tratta delladelo di altri sintomi legati, magari, allo stress o a una malattia cutanea, è bene intanto guardare il calendario.