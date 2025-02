News.robadadonne.it - Come essere felici sul lavoro: il segreto dell’arte danese dell’arbejdsglæde

Leggi su News.robadadonne.it

Andare alnon è per tutti un momento piacevole della giornata, seppur obbligato, e spesso ci si alza la mattina con l’umore a terra, consapevoli di ciò che ci aspetterà di lì a poco; per affrontare ilcon un mood diverso, però, ci si può affidare all’Arbejdsglæde, l’approccioche si potrebbe tradurre proprio“gioia di lavorare”.La cultura nordica è spesso fonte di ispirazione motivazionale per ciò che riguarda il vivere varie fasi della propria vita in un’ottica positiva, e ilnon è quindi da meno. Se una persona non è felice di andare a lavorare, probabilmente è perché è in burnout, ma un lavoratore insoddisfatto diventa anche una persona infelice, che riversa inevitabilmente tutto il suo disagio nella società. Vi raccomandiamo.