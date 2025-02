Linkiesta.it - Com’è andato l’incontro tra Trump e Starmer alla Casa Bianca

Leggi su Linkiesta.it

«Si scuserà con Zelensky per averlo definito un dittatore?», ha chiesto un giornalista a Donalddurante la conferenza stampa successiva alavvenuto ieri, giovedì 27 febbraio, con il primo ministro britannico Keirallo Studio Ovale. «Ho detto una cosa del genere? Non ci posso credere di averlo detto». Prossima domanda», ha risposto il presidente statunitense. Poco dopo,ha aggiustato il tiro («ho molto rispetto per Zelensky»), annunciando un «colloquio» a Washington con il presidente ucraino il giorno seguente (dunque oggi, venerdì 28 febbraio) alle 17 ora italiana. Potrebbe essere la volta buona per la firma dell’accordo economico sulle risorse minerarie ucraine, che secondosarà «una garanzia di sicurezza per Kyjiv», dunque non un mero risarcimento per gli aiuti militari ricevuti dall’Ucraina in questi tre anni di guerra.