Combinata nordica, Mondiali Trondheim 2025. 'Identikit' Compact maschile. Esordio assoluto del nuovo format, pensato per i 'fondisti'

Nella, il terzo dei sei titoli assegnati aidisarà quello della. La gara avrà luogo sabato 1 marzo e incoronerà un Campione del Mondo per la I volta. La competizione è difatti di recentissima istituzione e, proprio in questo, fa il suo ingresso nel programma dell’evento iridato.A voler essere maligni, potremmo definirlo il “anti-Riiber”, essendo stato concepito in maniera tale da garantire distacchi di partenza contenuti nel segmento di sci di fondo. Il nome, d’altronde, è ispirato proprio a questa filosofia. Dunque, nella, i punteggi ottenuti nel salto sono ininfluenti. Conta la posizione conseguita sul trampolino.Sulla base del piazzamento, si assegnano distacchi di partenza forfettari (6? al secondo, 12? al terzo, 17? al quarto e così via), arrivando però a un massimo di 1’30”.