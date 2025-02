Oasport.it - Combinata nordica, la Norvegia prenota l’oro nella prova a squadre miste dei Mondiali. Italia nelle retrovie

conferma il suo status di favorita della vigilia e ipoteca di fatto la medaglia d’oro dopo il segmento di salto dellavalevole per i Campionatidi2025. Sul trampolino piccolo di Trondheim, il quartetto norvegese ha dettato legge totalizzando 471.9 punti e costruendosi un margine di sicurezza abbastanza rassicurante in vista del segmento di fondo (frazioni da 5 km per gli uomini e 2,5 km per le donne).Ida Marie Hagen, Jens Luraas Oftebro, Jarl Magnus Riiber e Gyda Westvold Hansen si sono imposti nel segmento di salto sul Normal Hill di Trondheim, garantendosi un vantaggio probabilmente decisivo in vista della seconda metà di gara alla luce della superiorità sugli sci stretti nei confronti della concorrenza ed in particolare del Giappone.