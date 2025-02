Ilgiorno.it - Comasco arrestato nel Bresciano dopo le rapine in serie

Como, 28 febbraio 2025 – I carabinieri lo cercavano da novembre, quando a suo carico era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare per duee una tentata commesse a ottobre. L’uomo, undi 47 anni, è stato trovato ieri a Concesio, nel, e. E’ accusato della tentata rapina al Brico di Lipomo il 17 ottobre, seguita lo stesso giorno dalla rapina al Penny Market di Como: armato di pistola, si era fatto consegnare 550 euro. Infine il 28 ottobre, con le stesse modalità, aveva rapinato La Piadineria di Como, bottino 660 euro. Le indagini dei carabinieri di Albate,essere risaliti a lui come protagonista dei tre episodi, quando era stata emessa la misura non lo avevano più trovato a Como. Gli accertamenti svolti per capire dove si fosse spostato, sono arrivati fino a Concesio, dove risultava che avesse trovato un appoggio.