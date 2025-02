Ilfattoquotidiano.it - Colloqui, accordi e ambasciate: cosa si sta muovendo sottotraccia nei rapporti tra Stati Uniti e Russia

Il grande reset-Usa continua ed è sempre più fecondo, sempre meno contraddittorio. Dopo un primo incontro in Arabia Saudita (avvenuto il 18 febbraio scorso) russi e statunitensi procedono a trovare nuove intese. Si sono incontrati ieri per un secondo round di negoziati in terra turca, a Istanbul, al Consolato generale Usa, per avviare il ripristino dei canali diplomatici spezzati nel 2022. Sonopresi senza europei e ucraini nella stanza, che potrebbero rivelarsi fatali sia per Kiev che per Bruxelles. Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, ha chiamato il presidente Erdogan: “In questi tempi difficili apprezziamo il ruolo della Turchia come importante attore globale e regionale” per la pace in Ucraina.Putin ieri ha detto: solo le “élite europee” non vogliono la pace e sono “determinate a mantenere l’instabilità nel mondo”, “cercheranno di interrompere o minare il dialogo che è iniziato”.