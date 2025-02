Ilgiorno.it - Collegamenti transfrontalieri. Per un mese cambio di percorso

Per un, da sabato 8 marzo a domenica 6 aprile, itra Como Camerlata e Chiasso subiranno una modifica di. Le corse della linea S11 Rho-Milano-Como-Chiasso circoleranno solo fra Rho e Como San Giovanni, senza raggiungere Chiasso, mentre la Como-Chiasso sarà servita dalle corse della linea Tilo S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como San Giovanni, che raggiungerà Como San Giovanni ogni 30 minuti e, temporaneamente, Como Camerlata ogni ora. "La rimodulazione temporanea del servizio - spiega Trenord - si svolge su indicazione di Regione Lombardia. Il nuovo orario, per ora introdotto in maniera sperimentale, potrà diventare definitivo da dicembre 2025". L’orario in vigore sulla linea S11 oggi prevede ogni ora una corsa da e per Chiasso, una da e per Como San Giovanni.