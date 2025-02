Impresaitaliana.net - Codici ed Earth chiedono a Brambilla di fare chiarezza dopo la puntata di Report

ed il casoal centro del dibattito nazionale, le associazioni: “Chiarire cosa c’entra attivismo animalista e business ittico”«Per un vegano sapere che nel medesimo stabilimento in cui vengono preparati alimenti vegani si imbustano anche prodotti a base di animali è motivo di preoccupazione per le possibili contaminazioni ed è eticamente inaccettabile, tanto da scegliere di non acquistare i prodotti di quel particolare marchio».Così Valentina Coppola, Presidente diOdv, che commenta la vicenda che riguarda la deputata Michela, emersa dall’ultimadi, che sta facendo molto discutere e su cui le associazioniedhanno deciso di intervenire chiedendo piena, nota per il suo attivismo ambientale ed il suo impegno nel mondo vegan, sarebbe stata direttamente collegata all’azienda Food From the World, una ditta che commercia gamberetti e salmoni ed ufficialmente appartenente a una fiduciaria.