Ilgiorno.it - Cocaina in auto, niente patente e fuga (con passeggeri a bordo) dal controllo dei carabinieri: revocata la licenza al tassista

Milano – Le premesse non lasciavano troppi margini alle speranze del diretto interessato. E in effetti la sanzione è arrivata puntuale. La più dura possibile. La commissione tecnica disciplinare del bacino aeroportuale lombardo ha disposto la decadenza dellataxi rilasciata il 29 gennaio 1997 al cinquantunenne M.P., che poco più di quattro mesi fa aveva saltato un posto di blocco deidando vita a una rocambolescaper le vie del centro. Dai controlli dei militari del Nucleo Radiomobile, era emerso che l’uomo non aveva più ladal 2020, non faceva da anni la revisione del veicolo e si era messo al volante di un’bianca sottoposta a fermo fiscale dopo aver assunto alcol e stupefacenti. Ora è arrivata la stangata, certificata dalla determina dell’area Strategie innovative per i trasporti del Comune.