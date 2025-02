Juventusnews24.com - Cobolli Gigli boccia il mercato della Juve: «La squadra allestita da Giuntoli non sta dando i risultati previsti. In generale il campo dice questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex presidente, ha reso nota la sua personalissimatura per ildei bianconeriIntervenuto nel corso di TMW Radio, Giovanniha dato un giudizio al calcio. Ecco il suo personalissimo giudizio sui bianconeri.PAROLE – «Ladasemplicemente non sta. Nico Gonzalez ieri è stato controproducente. Koopmeiners praticamente non si è mai visto. Douglas Luiz è spesso fermo per infortunio. Conceiçao è il migliore dei nuovi, ma non è un acquisto. Infin qui ilche gli investimenti sembrano sbagliati.».Leggi suntusnews24.com