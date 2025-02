Calciomercato.it - Clausola più bassa e la verità sulla Juve: “Potevo andare via”

Leggi su Calciomercato.it

Rimandata al mittente la corte dellantus nell’ultimo mercato: il rinnovo che ha cambiato il futuroA lungo corteggiato dallantus, alla fine Ronald Araujo è rimasto alla corte di Flick e del Barcellona nell’ultima sessione invernale del mercato.Giuntoli e Thiago Motta (Ansa) – Calciomercato.itLa ‘Vecchia Signora’ aveva individuato nel difensore classe ’99 il rinforzo giusto per la retroguardia bianconera, falcidiata dagli infortuni e con Bremer e Cabal ai box fino al termine della stagione dopo i gravi infortuni al legamento del ginocchio. Il Dt Giuntoli era in pressing sul giocatore e in trattativa con il Barcellona per trovare un punto d’intesa, che non è mai arrivato visto il rinnovo di contratto del nazionale uruguaiano con il club blaugrana fino al 2031 e unapiùda 65 milioni di euro.