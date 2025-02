Anticipazionitv.it - Claudia e Giorgio lasciano Uomini e Donne: il commento di Diego Tavani

Nel parterre over diè nata una nuova coppia:D’Agostino eEdipio. Dopo mesi di frequentazione, i due hanno deciso di abbandonare la trasmissione per continuare la loro conoscenza lontano dai riflettori. Un gesto che ha emozionato il pubblico e gli opinionisti in studio. Anche, ex compagno di, ha voluto dire la sua a riguardo: scopriamo cosa ha dichiarato.Il passato diD’Agostino aPerD’Agostino non è la prima volta negli studi di. La dama aveva già vissuto un’importante esperienza nel programma nel 2013, quando frequentò il tronista Andrea Offredi. Tornata nel parterre over,aveva instaurato un legame significativo con un altro cavaliere,. Tuttavia, la loro conoscenza non ha avuto il lieto fine sperato.