Romadailynews.it - Civitavecchia: 25enne arrestato per tentato furto aggravato

Leggi su Romadailynews.it

Un giovane marocchino di 25 anni è statodai Carabinieri diper. I militari, impegnati in un’operazione di controlli preventivi sul territorio, sono intervenuti dopo una segnalazione riguardante un individuo sospetto nei pressi di un’abitazione a Ladispoli.Il giovane è stato sorpreso mentre rovistava in una stanza, a cui era riuscito ad accedere forzando il cancello con un piede di porco. Quest’ultimo è stato rinvenuto sul luogo e sequestrato. Alla fine delle operazioni, il sospettato è stato condotto in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.(RED)