CityWave cambierà lo skyline di Milano: l'incredibile video in time-lapse della "torre sdraiata" in costruzione

continua a trasformarsi e il quartiere di CityLife si conferma al centrosua evoluzione urbanistica. A fine gennaio, il cantiere del, insieme ad altre aree income il Padel Pavilion, il Palazzo delle Scintille e il completamento del parco, registra progressi significativi. In particolare, il progetto, firmato dallo studio internazionale BIG – Bjarke Ingels Group, sta prendendo forma. Le impalcature in fase di montaggio anticipano la realizzazione dell’imponente canopy ricurvo, l’elemento distintivo dell’edificio, pensato per completare lodi CityLife accanto alle celebri Tre Torri. Il nuovo edificio ospiterà esclusivamente uffici, abbandonando l’iniziale idea di un hotel, consolidando così CityLife come uno dei principali business districtcittà.