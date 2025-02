Laspunta.it - Cisterna, tutto pronto per l’inaugurazione della sede Lilt

Sarà inaugurata sabato mattina ala nuovache amplia così la sua presenza sul territorioprovincia di Latina. Per l’occasione sono stati organizzati due eventi: il primo appuntamento è alle 10 presso l’aula consiliare del Comune diche ospiterà la conferenza di presentazione alla quale prenderanno parte la presidente provincialeLega italiana per la lotta contro i tumori Nicoletta D’Erme, il sindaco Valentino Mantini, la direttrice generaleAsl Sabrina Cenciarelli, il vice Prefetto Monica Dell’Anna, il direttore Ater Massimo Monacelli oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato.Poi alle 11.30 il taglio del nastronuovain via Aldo Moro, nel quartiere San Valentino accanto alla Farmacia comunale, in un locale messo a disposizione dall’Ater.