Anteprima24.it - Circonvenzione di incapace, sette indagati nel Napoletano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbe approfittato dell‘incapacità cognitiva di un’anziana donna per portarla via dalla famiglia e, fingendo di essere la sua amministratrice di sostegno e con l’aiuto di altri complici, avrebbe svuotato un conto corrente cointestato e acquistato un appartamento. Per questi motivi, gli uomini del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo pari a 678.800 euro relativo a disponibilità finanziarie e ad un immobile nei confronti dipersone, tutte indagate a vario titolo perdi persone incapaci, ricettazione, auto-riciclaggio e falso ideologico in atto pubblico.La principale indagata, da ciò che è emerso, sarebbe una donna che – secondo la tesi degli inquirenti – avrebbe plagiato una 92enne di Gragnano affetta, come fanno sapere dalla Procura di Torre Annunziata, “da un grave e severo deterioramento cognitivo riconosciuto da perizie mediche”, allontanandola dai parenti e compiendo atti di disposizione sul suo patrimonio, fino a qualificarsi – senza averne diritto – quale sua amministratrice di sostegno.