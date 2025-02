Cinema torna Rendez-Vous | Valeria Bruni Tedeschi e Ozon tra ospiti

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 feb. (askanews) – Dal 2 al 6 aprilein Italia, il festival dedicato alfrancese. La manifestazione, alla sua XV edizione, apre i battenti, come ogni anno, a Roma, alNuovo Sacher, dove sono accolti film edella rassegna. In programmazione tredici lungometraggi in anteprima e una serie inedita. Il viaggio, partito dalla Capitale, fa poi tappa, con sezioni speciali e, a: Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino. Ad aprire la XV edizione saràche il 2 aprile, alNuovo Sacher, presenta, al fianco della regista Carine Tardieu L’Attachement. Un giovane padre rimasto da solo cerca di trovare la forza di amare. Una bibliotecaria femminista, single per scelta, che ha deciso di non diventare madre. Un bimbo di sei anni che cerca un posto in una nuova famiglia.