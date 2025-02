Lanazione.it - Cinema Carpine, restyling completo: "Sala e programmazione di livello"

Completato ildel Nuovo. Con l’installazione delle nuove poltroncine, che permettono di godere degli spettacoli in piena comodità, viene restituita ai magionesi una struttura storica, ma adeguata alle moderne esigenze. Le poltroncine rappresentano infatti l’ultimo tocco dato al rinnovato, per fare di questa insostituibileunmoderno, comodo e inserito all’interno di un circuito di prime visioni. Dopo trenta lunghi anni, si sono da poco riaccese le luci del. Le proiezioni in questo spazio, risalenti agli anni ’40, si erano infatti interrotte nel 1995 privando Magione di un importante presidio culturale. Fino ad oggi. Dagli inizi di dicembre il centro lacustre può di nuovo contare su unatografica confortevole, accogliente e con unasettimanale certa, che prevede spettacoli dalle 18.