Cina: si oppone fermamente a minaccia dazi USA, si impegna a tutelare interessi

Lasialladegli Stati Uniti di imporre un’ulterioreo del 10% sulle merci importate dallacon il pretesto di questioni legate al fentanil, ha dichiarato oggi il ministero del Commercio (MOC). Se gli Stati Uniti persisteranno, laadottera’ tutte le contromisure necessarie per proteggere i propri diritti elegittimi, ha dichiarato un portavoce del MOC in un comunicato. Pur affermando che laha preso atto della mossa degli Stati Uniti, secondo il portavoce il Paese ha ripetutamente affermato che l’imposizione unilaterale diaggiuntivi viola le regole dell’OMC e mina il sistema commerciale multilaterale. Lae’ uno dei Paesi con le piu’ severe politiche di controllo sulle droghe e i piu’ alti livelli di applicazione a livello globale, e ha avviato attivamente la cooperazione internazionale per il controllo delle droghe, anche con gli Stati Uniti, ha dichiarato il portavoce.