Romadailynews.it - Cina: partnership Baidu-CATL per intelligenza digitale, guida autonoma

Il colosso tecnologico cinesee l’azienda leader nella produzione di batterie, Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (), hanno recentemente firmato un accordo di cooperazione strategica, ha annunciato oggiin una dichiarazione rilasciata a Xinhua. Lasi concentrera’ su due aree fondamentali: l’e la, portando avanti le applicazioni dell’IA nel settore e promuovendo servizi di mobilita’sfruttera’ le proprie capacita’ nell’IA per lo sviluppo dell’a sostegno diattraverso chip, piattaforme e applicazioni, ha dichiarato l’azienda. Per quanto riguarda la, lasi concentrera’ sull’integrazione della tecnologia delle batterie di, delle soluzioni di sostituzione delle batterie e dei telai per skateboard nello sviluppo di veicoli senza pilota.