Cina | oltre 300 aziende si iscrivono a terza CISCE

300nazionali ed estere si sono iscritte allaedizione della China International Supply Chain Expo(), ha annunciato oggi l’ente di promozione commerciale cinese. La fiera ha inaugurato i suoi roadshow globali a gennaio e finora ha organizzato eventi promozionali e roadshow in 12 Paesi e regioni, tra cui Vietnam, Svizzera, Sudafrica ed Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato Yang Fan, portavoce del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT), in una conferenza stampa. Le imprese e le istituzioni estere hanno dimostrato grande entusiasmo nel partecipare e visitare l’evento, ha dichiarato Yang, prevedendo un aumento delle presenze quest’anno, in particolare da parte di gruppi eestere, per visite e scambi sul posto. L’anno scorso la fiera ha registrato piu’ di 200.