Romadailynews.it - Cina: Jiangsu, trovato set attrezzi per accendere fuoco di 7.000 anni fa

Leggi su Romadailynews.it

Gli archeologi hanno portato alla luce un set diper la perforazione arisalente a circa 7.000fa in un sito archeologico della provincia orientale cinese del, che rappresenta la prima prova fisica nota della tecnologia di produzione delfinora scoperta in. Gan Huiyuan, ricercatore presso l’istituto provinciale per i reperti culturali e l’archeologia, che sta conducendo gli scavi nel sito di Caoyangang, ha dichiarato che il set appena rinvenuto e’ costituito da un bastone per la perforazione e da un pannello accendi. Il bastone misura oltre 60 centimetri di lunghezza, mentre il pannello e’ lungo oltre 30 centimetri. Il manufatto, di colore marrone, presenta oltre 10 profonde incisioni circolari nere sulla superficie, che mostrano chiari segni di bruciatura.