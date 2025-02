Romadailynews.it - Cina: espandera’ coltivazione riso ratoon di oltre 666.000 ettari

Leggi su Romadailynews.it

Laintende espandere la superficie coltivata adi circa 10 milioni di mu (circa 666.666) entro il 2030, nell’ambito degli sforzi per potenziare la sicurezza alimentare, secondo il ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali. Il, che viene coltivato dalle piantine delle gemme che rimangono nei nodi delle stoppie didopo il raccolto della coltura principale, e’ considerato un sistema di produzione delecologica ed efficiente dal punto di vista dellerse. Laha delineato obiettivi graduali, misure specifiche per ogni regione e sostegno politico per ottimizzare la produzione di questa varieta’, secondo una linea guida sullo sviluppo del(2025-2030) pubblicata dal ministero. Secondo Zhang Weijian, ricercatore dell’Accademia cinese di scienze agrarie, ladi questonel Paese copre attualmente15 milioni di mu, principalmente nel corso medio e inferiore del fiume Yangtze e nelle regioni sud-occidentali e meridionali.