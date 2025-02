Romadailynews.it - Cina: azienda sviluppa robot per posa di cavi sottomarini

Leggi su Romadailynews.it

Un’di Guangdong, in, hato unall’avanguardia per ladi. Con una potenza di oltre 1.600 cavalli e un sistema a cingoli, questopuo’ immergersi fino a 500 metri e interrarea una velocita’ di 700 m/h. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5940166/5940166/2025-02-28/-per--di-Agenzia Xinhua